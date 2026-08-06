Над регионами России ночью уничтожили 605 украинских БПЛА, в том числе над Рязанской областью

В ночь на 6 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Рязанской областью. Информация об этом содержится в официальной утренней сводке Министерства обороны Российской Федерации о результатах работы дежурных сил ПВО.

Согласно данным военного ведомства, в период с 20:00 5 августа до 8:00 утра 6 августа российские системы перехватили и ликвидировали в общей сложности 605 украинских беспилотников самолетного типа. Удары отражались одновременно в нескольких десятках субъектов Федерации и над морскими акваториями.

В списке регионов, где была зафиксирована работа ПВО, оказались Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Также дроны сбивали в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Точное количество аппаратов, уничтоженных непосредственно в воздушном пространстве Рязанской области, в официальном сообщении Минобороны не уточняется.