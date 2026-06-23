В Рязани завели дело на директора юрфирмы, 3 года не платившего зарплату

В Железнодорожном районе Рязани следователи возбудили уголовное дело по факту длительной невыплаты заработной платы сотрудникам коммерческой организации. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Рязанской области.

Дело заведено Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ.

Следствие установило, что директор учреждения, которое занималось оказанием юридических услуг, умышленно ущемлял права своих подчинённых. Имея перед работниками крупную задолженность, руководитель при этом располагал необходимыми финансовыми ресурсами и реальной возможностью её закрыть. Тем не менее он допустил полную невыплату заработной платы сотрудникам за период с июля 2023 года по июнь 2026 года. Общая сумма долга превысила 700 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех деталей произошедшего. Сотрудники Следственного комитета тщательно исследуют финансово-хозяйственную деятельность юридического учреждения. Параллельно принимаются установленные законом меры, направленные на скорейшее принудительное погашение накопившейся задолженности перед пострадавшими работниками.