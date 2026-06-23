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Новости России

В Краснодаре водитель поругался с сотрудником АЗС из-за канистры с бензином

Никита Рязанцев
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На одной из-за заправок в Краснодаре произошел конфликт между сотрудником АЗС и водителем, пишет Telegram-канал «ЧП / Краснодар».

«Причиной, видимо, стала заправка топлива в канистру», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, работник отобрал канистру у мужчины, который пытался залить в нее бензин. По некоторым данным, на Кубани обсуждают запрет на заправку в тару. Официальной информации на эту тему нет.

В соцсетях многие краснодарцы встали на сторону автомобилиста. Они пояснили, что им нужно топливо не только для автомобилей, но и для другой техники.

«Я езжу на дизеле, но дома у меня есть бензогенератор и бензокоса. Внимание, вопрос: мне с генератором и косой ездить на заправку, чтобы их заправить, или с канистрой?» — заявил один из местных жителей.

Другой пользователь отметил, что ему неудобно сливать топливо из бака машины, чтобы заправить моторную лодку, гидроцикл и бензопилу.

Еще один водитель уточнил, что в Лазаревском не разрешено заливать бензин в канистры.

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