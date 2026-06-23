Незадолго до смерти почитаемый донецкий старец Зосима говорил, что Россия и Украина стоят на пороге страшных событий. Он просил похоронить себя поглубже, «чтобы бандеровцы не выкопали». И пророчил: докатится до России огненная колесница из Киева. Это пророчество даже передали президенту Владимиру Путину.

Что на самом деле скрывается за пугающими словами молитвенника? О какой «огненной колеснице» идёт речь? К этим словам российский президент прислушался с особым вниманием. В чём суть пророчества, разбирались журналисты издания «Царьград».

Кто такой старец Зосима

Схиархимандрит Зосима — особенно почитаемый православными старец. Он основатель Успенской Николо-Васильевской обители на Донбассе. Отец Зосима оставил ряд предсказаний, которые предрекают тяжёлые испытания для Церкви и для России.

Старец предупреждал: на Украине расцветёт ожесточение и ненависть ко всему русскому. Он предрекал, что придёт «бандеровское иго». Оно принесёт с собой большое предательство.

Многие на Украине не только ополчатся против России и всего русского, предвидел старец Зосима. Начнутся страшные гонения на Православие, на Церковь.

Падение Лавры и переход благодати

Ещё в начале девяностых схиархимандрит Зосима говорил: падёт Киево-Печерская Лавра. Духовная благодать её перейдёт в Оптину пустынь.

«Колотня с Киева вся начинается — с матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле русской, не минует никого…» — предупреждал старец.

В своём духовном завещании отец Зосима строго наказывал братии монастыря держать верность Московскому Патриархату. Он предостерегал от падения в раскольничество. Перед смертью просил похоронить себя поглубже. Говорил, что придёт время, и попытаются его выкопать бандеровцы.

Как пророчество передали президенту

В конце прошлого года Владимир Путин встретился с иеромонахом Иннокентием. Тот передал президенту пророчество монаха Зосимы. На опубликованных журналистами телеканала «Спас» кадрах заметно, что глава государства, начав слушать собеседника, меняется в лице и прислушивается к каждому слову.

Старец говорил братии: затеют бандеровцы смуту великую. И будет это очень непростое время.

«Из Киева покатится огненная колесница — докатится до России», — передал слова старца иеромонах Иннокентий.

«Огненная колесница» вернётся в Киев

Однако пройдёт совсем немного времени, и «огненная колесница» вернётся назад в Киев, предрекал отец Зосима. Иеромонах Иннокентий признаётся: когда основатель Успенской Николо-Васильевской обители об этом говорил, верили не все.

При этом старец был уверен: России суждено пройти все испытания и выйти из них обновлённой, очищенной.

Завет старца: держаться Патриарха

«Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — просил монах. Он наказал братии несмотря на все угрозы стоять за каноны Православные.

Старец говорил: Россия, Беларусь, Украина — объединятся. Хотя эти страны сейчас разделены, их славянские корни приведут к сближению.

Будьте осторожны с пророчествами

Православие предупреждает: не стоит воспринимать пророчества буквально. В Евангелии сказано: «О дне и часе не знает никто». Даже если слова старцев кажутся реальными, не стоит считать их точным прогнозом будущего.

Истинная воля Бога скрыта, и попытки её угадать вне Церкви опасны и соблазнительны. Поэтому, несмотря на привлекательность таких пророчеств, верующим и здравомыслящим людям важно помнить: всё, что не от Бога, — от лукавого. За истиной нужно обращаться не к провидцам, а к молитве, покаянию и вере.