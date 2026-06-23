В Сасове задержали мужчину, угрожавшего убить знакомую молотком

В городе Сасово сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщение о бытовом конфликте и предотвратили совершение тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» обратилась взволнованная 42-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в её квартире находится нетрезвый знакомый, который угрожает ей убийством. Заявительница смогла выбежать из дома на улицу, но возвращаться в собственное жильё опасалась.

На место происшествия незамедлительно выехали участковые уполномоченные полиции. К моменту их прибытия подозреваемый — 40-летний местный житель — уже скрылся из квартиры. Однако в ходе оперативных мероприятий полицейские быстро обнаружили и задержали мужчину на одной из городских улиц.

По предварительной версии следствия, задержанный пришёл к потерпевшей в гости, после чего они устроили застолье с алкоголем. В процессе распития спиртного между собутыльниками вспыхнула ссора — они начали вспоминать давние взаимные обиды. Хозяйка квартиры попыталась разрядить обстановку и метафорически заметила, что старые воспоминания — «как старые гвозди, можно забить, а лучше выбросить». Эта фраза привела гостя в ярость. Мужчина схватил молоток и пообещал убить женщину, если та не замолчит. Испугавшись за свою жизнь, горожанка выбежала из квартиры и сразу обратилась в органы правопорядка.

В отношении злоумышленника дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.