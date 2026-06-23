Фото: https://vk.ru/id4370454
Общество

В Рязанской области стартует проект «Культурный волонтёрник»

Олеся Чугунова
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Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова рассказала о новом региональном проекте «Культурный волонтёрник». Его суть — привлекать добровольцев для решения конкретных задач по сохранению объектов культурного наследия. Первой площадкой выбрана музей-усадьба С.Н. Худекова в селе Ерлино Кораблинского округа.

Сергей Николаевич Худеков — военный, юрист, писатель, драматург, историк балета, редактор-издатель «Петербургской газеты», создатель дендрариев в Ерлино и Сочи, меценат и предводитель дворянства. В Ерлино сохранился его парк с каскадными прудами площадью 42 гектара. В ближайшее время планируется восстановление парка, первый этап которого начнётся 27 июня с волонтёрской расчистки территории.

Организаторы приглашают всех желающих (особенно мужчин) для выполнения физических работ: распиловка пеньков и брёвен, погрузка веток, покос травы. Будет обеспечена заправка инструментов и работа грузовой техники для вывоза мусора.

Волонтёрам необходимо иметь при себе рабочую одежду, перчатки, головной убор, закрытую обувь (рекомендуются резиновые сапоги), а также бензопилы и триммеры при наличии. Питание участники организуют самостоятельно.

Для детей школьного возраста подготовлены игры и мастер-классы. После двухчасовой работы (с 11:00 до 13:00) для добровольцев проведут экскурсию, чаепитие и фотосессию, также анонсированы дополнительные сюрпризы. Отъезд из Рязани — по мере формирования группы, возвращение ориентировочно в 15:00. Для участников без личного транспорта организуется выезд на автобусе (группа 20–25 человек).

Предварительная регистрация обязательна. Анкету можно заполнить до 24 июня, 13:00. Кураторы свяжутся с зарегистрировавшимися для уточнения деталей.

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