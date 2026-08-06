Депутат Госдумы и глава администрации проверили качество ремонта на Лыбедском бульваре и в Недостоево

Глава администрации Рязани Борис Ясинский вместе с депутатом Госдумы Андреем Красовым проинспектировали ключевые городские объекты, где сейчас идут работы по благоустройству.

Первым пунктом стал Лыбедский бульвар — на участке у улицы Маяковского строители уже заняты восстановлением входа на стадион «Спартак», обновляют лестничные марши и прокладывают новые пешеходные маршруты.

В Парке морской славы основную часть благоустройства завершили ещё в прошлом году, но развитие территории продолжается: сейчас здесь готовят основание для будущей спортплощадки.

Третья точка — зелёная зона в микрорайоне Недостоево на улице Сельских Строителей. Работы стартовали в начале лета, и на сегодняшний день уже смонтировано освещение, ведётся укладка тротуарной плитки, обустройство газонов и установка игровых комплексов для детей. В планах — появление скамеек, урн, систем видеонаблюдения и дополнительное озеленение.

Все проекты реализуются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».