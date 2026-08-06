Фото Администрации Рязани
Общество

Депутат Госдумы и глава администрации проверили качество ремонта на Лыбедском бульваре и в Недостоево

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Глава администрации Рязани Борис Ясинский вместе с депутатом Госдумы Андреем Красовым проинспектировали ключевые городские объекты, где сейчас идут работы по благоустройству.

Первым пунктом стал Лыбедский бульвар — на участке у улицы Маяковского строители уже заняты восстановлением входа на стадион «Спартак», обновляют лестничные марши и прокладывают новые пешеходные маршруты.

В Парке морской славы основную часть благоустройства завершили ещё в прошлом году, но развитие территории продолжается: сейчас здесь готовят основание для будущей спортплощадки.

Третья точка — зелёная зона в микрорайоне Недостоево на улице Сельских Строителей. Работы стартовали в начале лета, и на сегодняшний день уже смонтировано освещение, ведётся укладка тротуарной плитки, обустройство газонов и установка игровых комплексов для детей. В планах — появление скамеек, урн, систем видеонаблюдения и дополнительное озеленение.

Все проекты реализуются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Ярославской области отразили атаку 93 БПЛА, обломки вызвали пожар на НПЗ
Следующая статья
ТНТ завершил съемки комедии «Клятва Гиппократа» о самоуверенном хирурге, попавшем на скорую

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Афонский старец назвал страны, которые исчезнут с карты

Паисий Святогорец предрёк раскол целого континента. Таких событий ещё не было в мировой истории.
Новости России

Создатель БПЛА «Упырь» Ткачук не успел сесть в машину перед взрывом

Водитель автомобиля, при взрыве которого пострадал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир...
Интересное

Коридор затмений: кому из знаков зодиака август изменит жизнь навсегда

Период коридора затмений с 12 по 28 августа может стать поворотным для представителей четырёх знаков зодиака.
Культура и события

Главные события Дня города в Рязани пройдут на Большом пешеходном маршруте

Праздничные события состоятся и на других городских территориях. Все мероприятия будут проходить в режиме повышенной антитеррористической защищенности.
Темы
Общество

11 партий представлены на выборах в Рязанской области

В борьбу вступили 11 политических партий, регистрация кандидатов ещё продолжается.
Общество

Администрация Рязани урегулирует вопрос аренды для организации «Росток»

Глава администрации Рязани Борис Ясинский провел рабочую встречу с руководителем общественной организации «Росток» Валентиной Подгурской.
Общество

Сотрудник администрации Спасского округа одним из первых в регионе вступил в МОГ

Руководитель отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Спасского муниципального округа Иван Шевцов стал одним из первых представителей местной власти, пополнивших ряды мобильной огневой группы (МОГ) в Рязанской области.
Общество

Карелин и «Струна» на жеребьёвке призвали коллег к честности и ответственности перед людьми

В Москве прошла жеребьёвка для распределения мест в избирательных бюллетенях, в которой приняли участие 11 политических партий, чьи федеральные списки кандидатов ранее прошли регистрацию.
Общество

Глава гордумы оценила готовность ЦДТ «Приокский» к новому учебному году

В преддверии 1 сентября в Рязани стартовала комиссионная проверка школ и учреждений допобразования.
Общество

Павел Малков рассказал о масштабном спортивном празднике в рязанском Лесопарке

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ход реализации регионального проекта «СпортАктиV» и подготовку к главному спортивному событию августа, рассказал о программе предстоящего торжества, которое состоится 7-го числа.
Общество

Кавалер ордена Мужества из Касимова нашел себя в мирной жизни благодаря фонду «Защитники Отечества»

В Рязанской области продолжает свою работу филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента Владимира Путина.
Общество

В Рязани усилят антитеррористическую защиту школ, городских праздников и выборов в Госдуму

В администрации Рязани под председательством мэра Бориса Ясинского прошло заседание городской антитеррористической комиссии.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье