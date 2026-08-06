11 партий представлены на выборах в Рязанской области

Главная кампания этого года — выборы депутатов Государственной Думы. Голосование пройдёт 18, 19 и 20 сентября. Рязанцы будут голосовать по партийным спискам и по двум одномандатным округам: именно такая система применяется на выборах в парламент.

В борьбу вступили 11 политических партий, регистрация кандидатов ещё продолжается. Кроме этого, в Рязанской области пройдут ещё 6 муниципальных кампаний. Избирательная кампания уже идёт полным ходом. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, голосовать мы будем в этом году три дня: 18, 19 и 20 сентября. Конечно же, главная избирательная кампания — это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Применительно к нашему региону выборы будут проходить по федеральному округу и по двум одномандатным избирательным округам — это Рязанский одномандатный избирательный округ № 157 и Скопинский одномандатный избирательный округ № 158.

30 июля в Центральной избирательной комиссии завершены процедуры регистрации федеральных списков кандидатов от 11 политических партий, которые подали документы на выборах депутатов Государственной Думы. Помимо основных пяти парламентских партий зарегистрированы списки кандидатов ещё от шести политических партий. По нашему одномандатному округу № 157 выдвинуто семь кандидатов.