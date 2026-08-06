Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Медицина

В Рязани утеплили корпус и демонтировали старые коммуникации в противотуберкулёзном диспансере

Анастасия Мериакри
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В Рязани почти месяц ведутся ремонтные работы в Областном клиническом противотуберкулёзном диспансере. За это время подрядные организации выполнили значительный объём работ по модернизации медицинского учреждения.

Как сообщают в министерстве здравоохранения Рязанской области, полностью завершено утепление четырёхэтажного корпуса — сейчас здание готовят к покраске фасада. Также демонтированы устаревшие радиаторы отопления и трубопроводы, включая коммуникации в подвальных помещениях.

Кроме того, произведены замеры оконных проёмов во всех корпусах учреждения. В ближайшее время планируется замена старых оконных блоков, что позволит улучшить освещённость помещений и повысить энергоэффективность здания.

Работы проводятся в рамках реализации Постановления Правительства Рязанской области от 19 декабря 2023 года № 486 «О предоставлении субсидий Фонду социальных проектов региона».

Фото: министерство здравоохранения Рязанской области

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