В Рязани утеплили корпус и демонтировали старые коммуникации в противотуберкулёзном диспансере

В Рязани почти месяц ведутся ремонтные работы в Областном клиническом противотуберкулёзном диспансере. За это время подрядные организации выполнили значительный объём работ по модернизации медицинского учреждения.

Как сообщают в министерстве здравоохранения Рязанской области, полностью завершено утепление четырёхэтажного корпуса — сейчас здание готовят к покраске фасада. Также демонтированы устаревшие радиаторы отопления и трубопроводы, включая коммуникации в подвальных помещениях.

Кроме того, произведены замеры оконных проёмов во всех корпусах учреждения. В ближайшее время планируется замена старых оконных блоков, что позволит улучшить освещённость помещений и повысить энергоэффективность здания.

Работы проводятся в рамках реализации Постановления Правительства Рязанской области от 19 декабря 2023 года № 486 «О предоставлении субсидий Фонду социальных проектов региона».