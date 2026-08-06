Всё изменится в один момент: Глоба назвала даты в августе, которые перевернут жизнь на 180 градусов

Астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом на август 2026 года. По её словам, последний месяц лета станет временем масштабных перемен для тех, кто готов быстро принимать решения и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Как отмечает эксперт, август принесёт энергию обновления, которая затронет как профессиональную деятельность, так и личные отношения. Главным навыком месяца станет умение отсеивать лишнюю информацию и вовремя замечать подсказки, которые, по словам астролога, будут встречаться буквально на каждом шагу. При этом Тамара Глоба подчёркивает: везение в августе не будет делом случая — оно станет прямым следствием внутренней готовности человека к трансформациям.

Особое внимание астролог рекомендует уделить середине месяца. Именно в этот период, по её оценке, откроются возможности для реализации самых амбициозных планов. Успех, однако, придёт лишь к тем, кто сумеет сохранить равновесие между решительными действиями и трезвым расчётом, не поддаваясь эмоциям. Середина августа, как утверждает Глоба, благоприятна для старта долгосрочных проектов и укрепления деловых и социальных контактов.

Для многих представителей зодиакального круга август станет естественным продолжением процессов, запущенных ещё в июле. Предыдущие недели, по словам астролога, были этапом подготовки, в ходе которого устаревшие модели поведения постепенно утрачивали влияние. Последний летний месяц окончательно расставит приоритеты и покажет, какие направления действительно ведут к благополучию.

В последней декаде августа Тамара Глоба советует снизить темп и сосредоточиться на осмыслении достигнутых результатов. Астролог предупреждает, что неожиданные встречи и внезапные повороты событий в этот период способны серьёзно скорректировать планы на осень. В конце месяца, по мнению эксперта, главным ориентиром должна стать интуиция — именно она поможет завершить лето на позитивной ноте.

По материалам «Про город«