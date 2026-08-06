Изображение сгенерировано нейросетью
Интересное

Всё изменится в один момент: Глоба назвала даты в августе, которые перевернут жизнь на 180 градусов

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом на август 2026 года. По её словам, последний месяц лета станет временем масштабных перемен для тех, кто готов быстро принимать решения и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Как отмечает эксперт, август принесёт энергию обновления, которая затронет как профессиональную деятельность, так и личные отношения. Главным навыком месяца станет умение отсеивать лишнюю информацию и вовремя замечать подсказки, которые, по словам астролога, будут встречаться буквально на каждом шагу. При этом Тамара Глоба подчёркивает: везение в августе не будет делом случая — оно станет прямым следствием внутренней готовности человека к трансформациям.

Особое внимание астролог рекомендует уделить середине месяца. Именно в этот период, по её оценке, откроются возможности для реализации самых амбициозных планов. Успех, однако, придёт лишь к тем, кто сумеет сохранить равновесие между решительными действиями и трезвым расчётом, не поддаваясь эмоциям. Середина августа, как утверждает Глоба, благоприятна для старта долгосрочных проектов и укрепления деловых и социальных контактов.

Для многих представителей зодиакального круга август станет естественным продолжением процессов, запущенных ещё в июле. Предыдущие недели, по словам астролога, были этапом подготовки, в ходе которого устаревшие модели поведения постепенно утрачивали влияние. Последний летний месяц окончательно расставит приоритеты и покажет, какие направления действительно ведут к благополучию.

В последней декаде августа Тамара Глоба советует снизить темп и сосредоточиться на осмыслении достигнутых результатов. Астролог предупреждает, что неожиданные встречи и внезапные повороты событий в этот период способны серьёзно скорректировать планы на осень. В конце месяца, по мнению эксперта, главным ориентиром должна стать интуиция — именно она поможет завершить лето на позитивной ноте.

По материалам «Про город«

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани утеплили корпус и демонтировали старые коммуникации в противотуберкулёзном диспансере
Следующая статья
В Ярославской области отразили атаку 93 БПЛА, обломки вызвали пожар на НПЗ

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Афонский старец назвал страны, которые исчезнут с карты

Паисий Святогорец предрёк раскол целого континента. Таких событий ещё не было в мировой истории.
Новости России

Создатель БПЛА «Упырь» Ткачук не успел сесть в машину перед взрывом

Водитель автомобиля, при взрыве которого пострадал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир...
Интересное

Коридор затмений: кому из знаков зодиака август изменит жизнь навсегда

Период коридора затмений с 12 по 28 августа может стать поворотным для представителей четырёх знаков зодиака.
Культура и события

Главные события Дня города в Рязани пройдут на Большом пешеходном маршруте

Праздничные события состоятся и на других городских территориях. Все мероприятия будут проходить в режиме повышенной антитеррористической защищенности.
Темы
Новости России

В Ярославской области отразили атаку 93 БПЛА, обломки вызвали пожар на НПЗ

Ярославская область пережила самую масштабную атаку беспилотников с начала СВО. В результате атаки четыре человека получили осколочные ранения.
Медицина

В Рязани утеплили корпус и демонтировали старые коммуникации в противотуберкулёзном диспансере

В Рязани почти месяц ведутся ремонтные работы в Областном клиническом противотуберкулёзном диспансере. За это время подрядные организации выполнили значительный объём работ.
Новости кино и ТВ

Стартовали съемки комедии ТНТ «Кладем на совесть!» о дорожных строителях

В центре сюжета — два студента-дипломника автодорожного института: привыкший к беззаботной жизни на папины деньги Саша (Антон Рогачев) и студент-заучка Вадик (Филипп Ершов).
Новости России

Военный эксперт сообщил, откуда ВСУ запустили беспилотники на Московский регион

По словам военного эксперта, траектория полёта БПЛА к столице существенно отличается от маршрутов, используемых при налётах на Санкт-Петербург.
Общество

Ювелирную матрицу обнаружили археологи на городище Старая Рязань

Археологи продолжают вести работы на городище Старая Рязань — древнем городе, некогда уничтоженном пожаром, который по-прежнему хранит немало загадок для учёных.
Происшествия

В Рязанской области мужчина погиб, упав с велосипеда с подвесным мотором

В Милославском муниципальном округе Рязанской области проводится проверка по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 58-летний местный житель.
Новости России

Боец СВО выжил после удара молнии и встречи с медведем

Инцидент произошёл, когда военнослужащий находился в отпуске дома. Он ехал верхом на лошади, когда заметил, что их преследует медведь.
Новости России

С начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 640 мирных жителей

Следственный комитет возбудил 711 уголовных дел, из которых 706 связаны с террористическими атаками на территории региона.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье