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Новости России

В Пятигорске ФСБ предотвратила двойной теракт, задержаны две женщины с бомбами

Алексей Самохин
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Федеральная служба безопасности РФ совместно со Следственным комитетом пресекла попытку украинских спецслужб организовать двойной террористический акт в Ставропольском крае. Целью преступников были сотрудники российских правоохранительных органов. Об сообщает пресс-служба ФСБ России.

Благодаря оперативным мерам антитеррористической защищённости, на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске была задержана 20-летняя гражданка России (2006 года рождения). В её рюкзаке находилось самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Подозрительный предмет экстренно переместили в безопасное место, где впоследствии произошла его детонация. В результате взрыва никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал.

Задержание второй участницы с аналогичной бомбой

Сразу после инцидента в районе происшествия ввели повышенные меры безопасности. В ходе оперативного поиска возможных соучастников силовики выявили и задержали ещё одну гражданку России, 1979 года рождения.

По замыслу украинских кураторов, женщина должна была доставить второе аналогичное взрывное устройство к месту первого взрыва именно в тот момент, когда там начнёт работу следственно-оперативная группа. Таким образом организаторы рассчитывали добиться максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов. Второе СВУ было успешно обезврежено взрывотехниками ФСБ.

Обе задержанные уже дали признательные показания. Они подтвердили, что действовали по прямому указанию представителей украинских спецслужб. При этом женщины заявили, что организаторы использовали их «в тёмную» — сами они не предполагали, что фактически станут террористками-смертницами.

Следственные органы СК РФ по Ставропольскому краю возбудили в отношении фигуранток уголовные дела по трём статьям:

ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта);

п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка боеприпасов);

ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств).

В ФСБ России в очередной раз подчеркнули, что киевский режим продолжает попытки вовлечения российских граждан в террористическую деятельность. В ведомстве предупредили, что любые лица, согласившиеся на сотрудничество с противником, будут неминуемо установлены и привлечены к строгой ответственности — вплоть до пожизненного лишения свободы.

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