Задержанная в Пятигорске должна была погибнуть при теракте в день рождения

Россиянка, задержанная в Пятигорске при попытке совершить теракт по заданию Киева, должна была стать смертницей в день рождения, сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Женщина рассказала, что искала подработку в интернете. Недавно на нее вышел незнакомец и предложил высокооплачиваемую работу. Он поручил ей 20 июня доставить рюкзак с бомбой к силовому ведомству.

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам, что вовремя меня остановили, сохранили жизнь мне и окружающим в мой день рождения. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала уже после задержания сотрудниками», — пояснила задержанная.

Вторая россиянка, которую успели остановить до совершения теракта, также отметила, что с ней связался мужчина с украинским акцентом и пообещал ей большие заработки. Женщина должна была доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов 18 июня. Она заявила, что также не знала о содержимом рюкзака.

По данным ФСБ, задержанным 19 и 47 лет. Их хотели использовать в темную. Первая должна была взорвать самодельную бомбу у здания силового ведомства, а вторая — устроить повторный взрыв во время работы следователей на месте ЧП. Теракт удалось предотвратить, никто не пострадал.