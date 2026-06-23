Image by rawpixel.com on Freepik
Новости России

Задержанная в Пятигорске должна была погибнуть при теракте в день рождения

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Россиянка, задержанная в Пятигорске при попытке совершить теракт по заданию Киева, должна была стать смертницей в день рождения, сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Женщина рассказала, что искала подработку в интернете. Недавно на нее вышел незнакомец и предложил высокооплачиваемую работу. Он поручил ей 20 июня доставить рюкзак с бомбой к силовому ведомству.

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам, что вовремя меня остановили, сохранили жизнь мне и окружающим в мой день рождения. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала уже после задержания сотрудниками», — пояснила задержанная.

Вторая россиянка, которую успели остановить до совершения теракта, также отметила, что с ней связался мужчина с украинским акцентом и пообещал ей большие заработки. Женщина должна была доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов 18 июня. Она заявила, что также не знала о содержимом рюкзака.

По данным ФСБ, задержанным 19 и 47 лет. Их хотели использовать в темную. Первая должна была взорвать самодельную бомбу у здания силового ведомства, а вторая — устроить повторный взрыв во время работы следователей на месте ЧП. Теракт удалось предотвратить, никто не пострадал.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Одиннадцать рязанских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Следующая статья
В Пятигорске ФСБ предотвратила двойной теракт, задержаны две женщины с бомбами

Популярные материалы

Новости России

Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в...
Новости России

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в картеле

Схема предполагала регулярную перепродажу бензина и дизельного топлива по искусственно завышенным ценам.
Интересное

Самое громкое пророчество Жириновского о России: «великое обнуление» и судьбоносный 2050 год

СВО завершится, НАТО развалится, а Россия станет сверхдержавой. Что предсказал политик на ближайшие годы и десятилетия.
Транспорт и дороги

Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином

Большинство водителей относились к ситуации с пониманием и периодически пропускали машины, выезжавшие не со стороны города. Однако поведение одной из автовладелиц спровоцировало скандал.
Новости России

Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Тульской области

После инцидента жители пострадавшего дома были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Темы
Новости России

В Краснодаре водитель поругался с сотрудником АЗС из-за канистры с бензином

На одной из-за заправок в Краснодаре произошел конфликт между...
Новости России

Ученый объяснил, чем был уникален торнадо в Свердловской области

Торнадо, обрушившийся на Кушву в Свердловской области, был на...
Новости России

Оставившая младенца на жаре мать из Котельников рассказала, что уснула

Жительница подмосковных Котельников, оставившая младенца на жаре, рассказала, что...
Политика

Военные аналитики назвали цель ультиматума Зеленского Белоруссии

Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Белоруссии в попытке отвлечь часть...
Новости России

В Анталье умер российский полицейский, которому отказались помочь врачи

Полицейского из Магнитогорска нашли мертвым в районе Гюзелоба округа...
Новости России

Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в...
Новости России

Краснодарец с фамилией Воевода рассказал, как обезвредил напавшего на ТЦ

Посетитель торгового центра Александр Воевода рассказал RT, что смог...
Новости России

В Швеции нашли утраченную песню Виктора Цоя «Дети минут»

В личном архиве жительницы Швеции Сары Океррен нашли песню...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье