В Сасовском районе в ДТП погибли два человека, пострадал двухлетний ребёнок

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Также в регионе зафиксировано 22 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Наиболее серьёзная авария со смертельным исходом произошла в понедельник, 22 июня, в Сасовском районе. Примерно в 14:30 на 48-м километре автомобильной дороги «Шацк — Сасово — Касимов» столкнулись автомобиль «Фольксваген», за рулём которого находился 35-летний житель Московской области, и автомобиль «Киа Рио» под управлением 48-летнего мужчины.

В результате мощного удара двое пассажиров «Киа» в возрасте 31 года получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия до приезда медиков. Ещё один пассажир этой же легковушки — двухлетний ребёнок — получил ранения и был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. По факту трагедии проводится проверка, все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются сотрудниками полиции.

Всего за минувшие сутки инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 20 848 нарушений Правил дорожного движения. В частности, стражи порядка пресекли 3 факта управления транспортом в состоянии опьянения. Ещё 3 водителя ответили категорическим отказом на законные требования сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование — в отношении них составлены административные материалы, которые направят в суд для вынесения наказания.