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Новости Касимова

Обстоятельства гибели работника при чистке навоза выясняют в Касимовском округе 

Алексей Самохин
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В Касимовском муниципальном округе Рязанской области Гострудинспекция начала расследование смертельного несчастного случая на производстве. Трагедия произошла в субботу, 20 июня, на предприятии, основным видом деятельности которого является производство сырого коровьего молока. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Обстоятельства случившегося прокомментировала руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина. По её словам, несчастный случай произошёл в вечернее время во время выполнения повседневных сельскохозяйственных работ.

«Вечером, 20 июня, при выполнении работ по чистке навоза скребком работник упал в приёмную яму наклонного транспортёра. От полученных травм работник скончался на месте происшествия», — сообщила глава инспекции.

В настоящее время на предприятии создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая, работу которой возглавил представитель Гострудинспекции. Специалистам предстоит детально изучить условия труда на данном участке, проверить соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, а также установить точные причины и обстоятельства, приведшие к гибели человека.

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