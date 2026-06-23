Коц: Полностью нивелировать угрозу Storm Shadow на сегодняшний день невозможно

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Об этом со ссылкой на данные Министерства обороны РФ сообщил в своём канале военный корреспондент Александр Коц.

По словам военкора, украинская сторона пыталась использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. В течение ночи и утра ракетная опасность последовательно объявлялась сразу в нескольких регионах страны: в Московской, Астраханской, Пензенской, Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях, а также в республиках Татарстан, Мордовия, Удмуртия и Чувашия.

«Судя по отсутствию информации о прилётах, все «штормы» были сбиты. К счастью, их было немного», — отметил Александр Коц.

Журналист напомнил, что накануне аналогичными ракетами Storm Shadow был нанесён удар по промышленному предприятию в Воронеже. Он обратил внимание, что в последнее время противник применял это оружие лишь эпизодически. По мнению Коца, сейчас Киев накопил определённые запасы и может перейти к более активным запускам британских ракет.

Военкор подчеркнул, что Storm Shadow являются сложной целью для перехвата, так как спроектированы с применением технологий малозаметности и летят к объекту, огибая рельеф местности.

«Какой бы мощной ни была ПВО, добиться поражения всех воздушных целей крайне сложно. При массированном пуске одна-две всё равно прорвутся», — добавил эксперт.

По мнению Коца, полностью нивелировать данную угрозу силами одной лишь противовоздушной обороны на сегодняшний день невозможно. Для окончательного решения проблемы необходимо сосредоточиться на уничтожении носителей этих ракет — самолётов тактической авиации противника, что требует полноценного завоевания господства в воздухе.