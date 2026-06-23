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Новости России

Коц: Полностью нивелировать угрозу Storm Shadow на сегодняшний день невозможно

Алексей Самохин
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За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Об этом со ссылкой на данные Министерства обороны РФ сообщил в своём канале военный корреспондент Александр Коц.

По словам военкора, украинская сторона пыталась использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. В течение ночи и утра ракетная опасность последовательно объявлялась сразу в нескольких регионах страны: в Московской, Астраханской, Пензенской, Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях, а также в республиках Татарстан, Мордовия, Удмуртия и Чувашия.

«Судя по отсутствию информации о прилётах, все «штормы» были сбиты. К счастью, их было немного», — отметил Александр Коц.

Журналист напомнил, что накануне аналогичными ракетами Storm Shadow был нанесён удар по промышленному предприятию в Воронеже. Он обратил внимание, что в последнее время противник применял это оружие лишь эпизодически. По мнению Коца, сейчас Киев накопил определённые запасы и может перейти к более активным запускам британских ракет.

Военкор подчеркнул, что Storm Shadow являются сложной целью для перехвата, так как спроектированы с применением технологий малозаметности и летят к объекту, огибая рельеф местности.

«Какой бы мощной ни была ПВО, добиться поражения всех воздушных целей крайне сложно. При массированном пуске одна-две всё равно прорвутся», — добавил эксперт.

По мнению Коца, полностью нивелировать данную угрозу силами одной лишь противовоздушной обороны на сегодняшний день невозможно. Для окончательного решения проблемы необходимо сосредоточиться на уничтожении носителей этих ракет — самолётов тактической авиации противника, что требует полноценного завоевания господства в воздухе.

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