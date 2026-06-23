В Рязани впервые поставили на учёт «переехавшее» такси

Автомобиль, который месяцами простаивал из-за межрегиональной юридической коллизии, наконец внесли в реестр легковых такси Рязанской области. Данный случай стал первым практическим результатом системной работы, которую отстаивает Национальная ассоциация таксопарков (НАТ).

С чего всё началось

Впервые проблема была публично озвучена на заседании круглого стола «Такси нашего города: проблемы безопасности и перспективы развития» в Московской городской Думе. По итогам мероприятия в официальной резолюции за подписью руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Н.Г. Зубрилина было закреплено обращение в Минтранс России. Парламентарии рекомендовали разработать единую федеральную систему учёта по Федеральному закону № 580-ФЗ, которая исключила бы необходимость повторного сбора и предоставления документов при смене региона работы автомобиля.

Суть проблемы и двойной барьер

До недавнего времени таксопарки сталкивались с правовым парадоксом: машину, уже состоявшую в реестре такси одного региона, фактически невозможно было перерегистрировать в другом субъекте РФ. Уполномоченные органы на местах массово штамповали отказы. Чиновники ссылались на статью 9 ФЗ № 580 и на отсутствие автомобиля в локальных перечнях допущенных моделей. При этом федеральный закон (в редакции № 116-ФЗ) прямо разрешает повторное включение такого транспорта в реестр без применения требований локализации. Эту позицию подтверждал и Минтранс России в своих разъяснениях, разосланных во все 89 субъектов Федерации.

Проблема носила двойной характер:

Юридический: расширительное толкование федерального законодательства на местах (показательным примером стал отказ Департамента транспорта Москвы одному из перевозчиков — члену НАТ);

расширительное толкование федерального законодательства на местах (показательным примером стал отказ Департамента транспорта Москвы одному из перевозчиков — члену НАТ); Технический: федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси» технически не позволяла внести сведения о «переезжающей» машине в обход жёстких правил региональной локализации.

Цена вопроса для отрасли оказалась высокой: из-за невозможности оперативно переоформить технику простаивали автопарки малого и среднего бизнеса, срывались лизинговые и кредитные обязательства, а водители фактически выталкивались в серый, нелегальный сегмент рынка.

Системная работа НАТ и «первая ласточка» в Рязани

После закрепления проблемы в резолюции Мосгордумы, Национальная ассоциация таксопарков направила серию обращений в федеральный Минтранс и Комитет Госдумы по транспорту, требуя навести порядок и обеспечить единообразное применение закона.

Результат был достигнут в Рязанской области. Министерство транспорта и автомобильных дорог региона удовлетворило заявление перевозчика и официально внесло в местный реестр легковых такси автомобиль с московским государственным регистрационным знаком (код региона 797). Это именно тот классический сценарий межрегионального «переезда», который раньше неизменно заканчивался отказом.

Рязанский прецедент доказал, что консолидированная позиция профессионального сообщества способна решать системные проблемы на практике. Ассоциация НАТ, объединяющая участников рынка с совокупным парком более 30 тысяч машин (около 30% всего рынка столицы), намерена настаивать на том, чтобы такой единый федеральный порядок ведения реестров стал нормой для всех без исключения регионов страны, а не оставался точечным решением.