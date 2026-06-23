Драму «Васса» показали в Рязанском театре драмы в рамках проекта «Театральный поезд»

18 июня в Рязань прибыл не просто особенный состав, а настоящий памятник российскому сценическому искусству — регион вошёл в программу проекта «Театральный поезд», что посвящён 150-летию Союза театральных деятелей РФ и объединяет под своей эгидой множество городов нашей необъятной страны в любви к глубоким сюжетам и ярким их воплощениям. В рамках события на сцене Рязанского театра драмы были показаны два спектакля, первым из которых стала душераздирающая драма об, увы, незыблемых пороках русского общества под названием «Васса» по пьесе Максима Горького (Нижний Новгород). История сильной, властной, но глубоко несчастной женщины поразила рязанцев, и в данном материале мы постараемся разобраться, почему именно.

Дни во владениях Железновых проходят удручающе одинаково. Мы как зрители оказываемся в одном из таких, ещё не подозревая, что в скором времени привычный порядок будет нарушен.

Пока Васса Борисовна, управляя судоходной компанией, а заодно и огромным хозяйством, отдаёт своим подчинённым поручения, её супруг Сергей Петрович отсыпается после бурной ночи, проведённой в компании брата жены Прохора Борисовича и коньяка. Сама Васса сдержанна на грани с суровостью даже тогда, когда ей сообщают, что снять с Сергея Петровича обвинение не удалось, даже несмотря на все многочисленные взятки с её стороны. В чём дело? Сергей Петрович, будучи когда-то просто сложным человеком с агрессивным характером, в последующем пустился «во все тяжкие», посвятив себя распутству и бесчестию, что завершилось ужасным преступлением против морали с его стороны — связью с несовершеннолетней. Васса, осознавая, что выхода не остаётся, и переживая за судьбу своих незамужних дочерей, возможно даже до сих пор питая к мужу толику прошлых сильных чувств и потому не желая видеть окончательное его духовное разложение, предлагает Сергею «уйти» и не очернить тем самым облик семьи в чужих глазах. Даже несмотря на учинённый по этому поводу скандал, пока по огромному дому беззаботно бегают наивная, не от мира сего «Людок» и дерзкая, но пока не совсем жестокая Наталья, пока Прохор Борисович пристаёт к горничной, а затем как ни в чём не бывало пьёт чай, он решается на это. С известием о смерти Сергея Петровича в судьбе семейства Вассы происходит роковой поворот.

Проходит два года. Васса, и раньше порой метавшая в разговорах едкие фразы, теперь не гнушается ещё более ядовитым сарказмом и даже откровенным высмеиванием, особенно когда дело касается Натальи, как впоследствии выразятся «возмужавшей», но ещё не до конца понимающей, за что именно она так остервенело сражается в словесных баталиях с матерью. Вассу такое положение дел не тревожит, во всяком случае внешне — она по-прежнему держит дом и всех его обитателей в ежовых рукавицах, сохраняет свой авторитет непоколебимым, однако теперь движения женщины становятся плавнее, реакции издевательски, едва ощутимо эмоциональнее. Строгие юбка и рубашка с медальоном сменяются простым платьем траурного цвета и накинутым на плечи платком. Это не освобождение от тирании мужа. Это усталость, увядание и отрешённость.

Несмотря на трагедию, для остальных время в поместье Железновых словно бы замирает, и это, как ни странно, самое страшное. За исключением Натальи, превращающейся постепенно во вторую Вассу Борисовну, герои спектакля остаются прежними. Людмила, своими наивностью и добротой порой предотвращая зарождающиеся стычки между домашними, всё так же интересуется лишь цветами, растениями и задушевными разговорами с мамой. Прохор Борисович, успевший довести предыдущую служанку всеми возможными видами насилия, теперь не даёт покоя новой работнице и проводит дни в праздности, пьянстве и дебоширстве. Наконец, Анна, секретарша и помощница Вассы, продолжает перед ней лебезить, суетиться и безуспешно пытаться контролировать семейство в редкое отсутствие его главы.

Оцепенение проходит с приездом неожиданной гостьи. Рашель, супруга сына Вассы Фёдора, социалистка-революционерка, наведывается во владения Железновых, желая увезти своего сына Колю, однако эту просьбу её Васса встречает категорическим отказом. Её дочери выйдут замуж, а самой ей нужен наследник многомиллионного капитала, коим она и собирается воспитать внука.

Конфликт женщин, начавшись, не успевает завершиться — судно компании Вассы Борисовны арестовывают и ей нужно разобраться с этим лично.

Рашель остаётся в гостях, Васса Борисовна ненадолго покидает дом, и все домашние, единодушно решив этим воспользоваться, пускаются в пляс. Звучит музыка, вино пьют и Прохор Борисович, и барышни, и слуги.

Скромно, но со вкусом обставленная комната, успевшая побывать до этого кабинетом и столовой, превращается в площадку для кутежа — стулья стоят как попало, бутылки алкоголя практически единолично занимают стол, громко и отрывисто играют на фортепиано. С приходом слуги Пятёркина все присутствующие и вовсе начинают петь матерную частушку о Европе, адресованную Рашель, что откровенно не выдерживает этой пьяной вакханалии потому, что и она, и сами обитатели дома осознают своё не просто нравственное несовершенство, а настоящую деградацию. Сосуществуя в одном пространстве, они либо ненавидят друг друга, либо попросту не принимают. Об интеллектуальном или хотя бы созидательном досуге, за исключением Людмилы, не идёт и речи. Вся эта выглядящая постепенно всё более и более безобразно попойка отражает в частности — трагедию отдельно взятой семьи, а в общности — стагнацию всего русского общества, его слабости, приверженность преступному и отравляющему сословному строю.

Наконец, Прохор Борисович и Наталья не придумывают ничего лучше, чем предложить Рашель выкрасть у Вассы Борисовны Колю, о чём та по возвращении узнаёт от невольно проболтавшейся Люды. Между Вассой и Рашель случается диалог, означающий гораздо больше, чем прения о судьбе ребёнка — это столкновение воззрений, будущего идеалов, смыслов и равенства и прошлого статусов, репутаций и праздности. Васса Борисовна, немыслимо обременённая своими богатствами и родными, тем не менее не может от них отказаться, Рашель, ставящая в приоритет высшие цели, готовая отказаться ради них даже от семьи, её не понимает.

Драматический эффект усиливается трансляцией героинь, отвернувшихся друг от друга, крупным планом на бледные стены комнаты. Реальность замыливается, расплывается, чёткими остаются только эмоции, ведущая из которых — отчаяние.

Васса разговора не выдерживает. Оставшись одна с уходом Рашель, она сначала не может подняться перед протащившей её по глупости через комнату Людок, затем, всё же встав на ноги, пугается внезапно нагрянувшего Пятёркина. У Вассы Борисовны Железновой остаётся мгновение, чтобы вызвать врача, но она не успевает этого сделать и падает наземь без чувств — так обрывается жизнь женщины, несмотря на свой достаток терпевшей сплошные лишения, пока остальные жители дома пытаются отыскать ключ от сейфа с её сбережениями… И только Люда, склонившись над бездыханным телом, продолжает звать маму, пока Наталья, замерев, молча смотрит на них.

«Васса» в исполнении Нижегородского театра юного зрителя — это не просто трагическая пьеса. Это детальный, философский портрет уродливой стороны российской ментальности, облачённый в форму морально тяжёлой личной истории. Здесь есть всё, чего ждёшь от хорошей постановки — масштабность, глубина и пронзительная актёрская игра. Немудрено, что вечер завершился овациями и многочисленным «браво», рязанцы долго не хотели отпускать труппу со сцены.

Возрастное ограничение: 16+