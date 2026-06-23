Павел Малков, фото: правительство Рязанской области
Общество

Павел Малков подвел итоги голосования за благоустройство с рекордной явкой почти 132 тысячи человек

Олеся Чугунова
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На заседании регионального Правительства губернатор Павел Малков озвучил результаты народного голосования за объекты благоустройства, проходившего в рамках федеральных программ «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году свою лепту в преображение родных городов и сёл внесли почти 132 тысячи жителей — это превышает показатели прошлого года. Наибольшую активность проявили Рязанский, Ермишинский и Сапожковский округа, где число проголосовавших оказалось выше всех прогнозов. По мнению главы региона, такая динамика свидетельствует о качественной разъяснительной работе властей и высоком уровне доверия со стороны населения.


Всего на рассмотрение было вынесено 102 проекта, из которых рязанцы выбрали 32 победителя. Их реализация запланирована на следующий год. В Рязани обновление коснётся пяти локаций: продолжится реконструкция Лесопарка, появятся новые зелёные территории вдоль реки Павловки на Михайловском шоссе, на улицах Новоселов и Сельских Строителей, а также будет модернизирована пляжная зона у Лысой горы в Солотче.

Павел Малков дал поручение профильному министерству ТЭК и ЖКХ и руководителям муниципалитетов взять ход работ на особый контроль.

«Все должно быть сделано в срок и с высоким качеством. Важно, чтобы объектам уделялось внимание на всех этапах процесса, а после завершения благоустройства они поддерживались в хорошем состоянии, – сказал Павел Малков. – Большая благодарность всем, кто голосовал. Видим, как постепенно преображаются наши населенные пункты, областной центр, муниципалитеты. Все это принимает комплексный характер. Работы продолжим и на следующий год».

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