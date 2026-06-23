В Рязани активизировали вечерние рейды для контроля за подростками

В Рязани стартовали усиленные вечерние проверки в рамках межведомственной профилактической программы «Подросток». Специалисты комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции и городские дружинники еженедельно инспектируют популярные среди молодежи локации. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Под особый контроль взяты рязанские парки, скверы, дворы и другие общественные пространства. Главная цель таких обходов — предотвратить асоциальное поведение и нарушения закона среди несовершеннолетних. Участники рейдов отслеживают случаи хулиганства, вандализма, употребления алкоголя и табака, а также следят за соблюдением комендантского часа.

С выявленными на улицах города нарушителями проводят разъяснительные беседы и раздают им информационные памятки. Если подросток совершает правонарушение, сотрудники правоохранительных органов составляют административный протокол, который затем направляется на рассмотрение профильной комиссии.

Профилактические патрули будут работать в усиленном режиме в течение всего лета.