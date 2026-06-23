Александра Трусова, фото: t.me/avtrusovaofficial
Спорт

Трусова рассказал про самый лучший год в её жизни, и это не тот, когда она блистала на пьедестале

Валерия Мединская
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Известная фигуристка, серебряный призёр Олимпиады в Пекине, уроженка Рязани Александра Трусова 23 июня отмечает день рождения. В праздничный день в своём блоге она рассказала про год, который считает самым счастливым в своей жизни. Для болельщиков её карьера — это каскады прыжков и рекорды один за другим. Однако сама спортсменка призналась: самый лучший период в её жизни не связан с триумфом на соревнованиях. Всё-таки истинным счастьем для фигуристки стали изменения в личной жизни, рождение сына и хорошие люди рядом.

Главная победа – малыш Миша

Почти год назад Александра Трусова стала мамой. Их с фигуристом Макаром Игнатовым сын Миша перевернул молодым людям мировоззрение. Сама девушка признаётся, что рождение ребёнка разделило её существование на «до» и «после».

Каждый новый день теперь становится светлее. Это тот случай, когда счастье измеряется не медалями, а первыми шагами, словами и улыбками самого близкого человека.

Фото из канала Александры Трусовой

Возвращение на лёд и вера в себя

Александра Трусова – не в числе тех мамочек, что предпочитают затяжные декреты. В этом году спортсменка вернулась в большой спорт. Она снова встала на коньки и возобновила полноценные тренировки. Кроме того, спортсменка активно принимает участие в ледовых шоу.

Лёд и прыжки по-прежнему вызывают у Трусовой трепет. Она призналась, что до сих пор замирает сердце, когда получаются сложные элементы. Это не просто работа,  это глубокая внутренняя потребность. Каждое движение на льду сейчас даётся с новой силой, ведь рядом с ней теперь главный зритель — её ребенок.

Когда жизнь сводит с нужными людьми

Помимо спорта и семьи, жизнь Александры оказалась богата на встречи. Трусова отметила, что вокруг неё собралось невероятное количество талантливых и душевных людей. Она верит, что такие совпадения не случайны. Судьба постоянно сталкивает её с интересными личностями. От каждого такого знакомства рождаются новые идеи и замыслы.

Появляются свежие проекты, о которых раньше она даже не могла подумать. Все они совершенно разные, но каждый по-своему удивительный.

—Оглядываясь назад, понимаю, сколько всего произошло за этот год. И знаете, мне кажется, я всё-таки очень везучий человек, — пишет фигуристка в своём блоге.

Самое важное наблюдение, которым поделилась Александра: всё, о чем она искренне мечтает, обязательно сбывается. Она благодарит этот год за все испытания и радости. Возможно, именно вера в лучшее и благодарность сердцем помогли ей обрести гармонию. Сейчас для неё главный пьедестал — это счастливые глаза её сына и возможность делать то, что она любит.

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