256 ребят открыли летний марафон тематических смен Движения Первых в рязанском «Лучезарном»

В Центре «Лучезарный» завершилась региональная тематическая смены «Смены Первых: Действуй с Первыми!». Участие приняли 256 ребят в возрасте от 6, 5 до 9 лет. Смена прошла с 12 по 25 июня и стала настоящим погружением в мир возможностей Движения Первых.

Программа смены была насыщенной и разноплановой. Особый упор сделали на блоках «Культура и искусство» и «Спорт» — для участников проходили творческие лаборатории: создание книжных закладок, плетение из бисера, лепка из воздушного пластилина и другие; спортивные турниры и мастер-классы от профессионалов. Творческие лаборатории на протяжении всей смены проводили не только взрослые наставники, но и сами активисты — ребята из Советов Первых местных отделений. Они делились опытом, помогали младшим раскрыть свои таланты.

Чтобы попасть на смену, ребята прошли конкурсный отбор, подготовив видеоролик на одну из тем: «Мой творческий путь» или «Мой спортивный путь». Также попасть на смену могли участники детского трека Всероссийского проекта Движения Первых «Большая перемена» при предъявлениии сертификата.

«Рада, что наши самые юные Первые уже сейчас начинают делать уверенные шаги в Движении. Организаторы сделали на ребят насыщенную и инетерсную программу. Каждый день был посвящён новой теме. Например, на смене прошёл День единства народов России, ребята говорили о дружбе, взаимоуважении и общих ценностях, которые объединяют людей разных национальностей. В День памяти и скорби Первые присоединились к акции «Я помню»: своими руками ребята создали белых журавлей, символизирующих память о погибших героях», — отметила Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области

Одним из ключевых дней смены стал День Первых, который является важным в проведении каждой тематической смены. В этот день ребята через интерактивные игры и квесты узнали о миссии, ценностях Движения, а также посетили творческую ярмарку по проектам, где каждый мог проявить создать что-то своими руками и заодно познакомиться с флагманскими проектами.

Летняя кампания Движения Первых только набирает обороты. Уже с 28 июня в Центре «Лучезарный» стартует смена «Смены Первых: Юнармейское лето» для юных защитников родины. Участников ждут занятия по основам военного дела, спортивные испытания и тактические игры. Подробнее о всех региональных тематических сменах в группе Смен Первых Рязанской области Вконтакте.

С этого года Движение Первых расширило льготные категории участия в сменах Первых. Приоритетное право теперь имеют дети участников СВО, а также дети из многодетных семей. При подаче заявки на смену необходимо прикрепить документы, подтверждающие льготу.