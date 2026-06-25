В Рязани 27 июня ограничат парковку на Окском шоссе

В Рязани 27 июня с 06:00 до 22:00 будет ограничена парковка на территории стоянки автотранспорта, прилегающей к входной группе Лесопарка на Окском шоссе. Об этом сообщила администрация города Рязани.

Ограничение связано с проведением мероприятий в рамках общегородского проекта «Лето в городе». В этот день на площадке Лесопарка запланированы различные активности для жителей и гостей города.

Администрация города Рязани просит автовладельцев принять информацию к сведению и учитывать данные ограничения при планировании своего маршрута. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные места для парковки или пользоваться общественным транспортом.