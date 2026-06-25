Кремль в Рязани
Рязанский кремль
Культура и события

Концерты и фестивали ждут рязанцев в июле в рамках проекта «Лето в городе»

Анастасия Мериакри
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Рязанцев и гостей города в июле ждет обширная развлекательная программа в рамках проекта «Лето в городе». Концерты, фестивали, музыкальные и танцевальные программы, дискотеки, кинопоказы, мастер-классы пройдут на главных городских площадках.

Площадь МКЦ

На площади Муниципального культурного центра пройдут концерты творческих коллективов и солистов (5, 8, 12, 19 июля), а также бал салона исторического и бального танца «Возрождение» (12 июля в 13:00).

Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

Здесь запланированы концертные вечера по пятницам июля (5, 12, 19, 26 июля в 18:00), а 30 июля в 18:00 состоится творческая встреча «День лучших друзей».

Лесопарк

Лесопарк приглашает на детскотеки 2 и 16 июля в 19:00, арт-веранду 3 июля в 17:00, праздник ко Дню семьи, любви и верности 11 июля в 12:00, экологический фестиваль 18 июля в 14:00 и фестиваль дворовых игр «Выходи гулять» 23 июля в 16:00.

Парк им. Ю.А. Гагарина

В парке Гагарина по пятницам июля в 18:00 будет проходить проект «Летний вечер ОК!», а 23 июля в 16:00 — танцевальная программа «Движение — жизнь».

Центральный парк культуры и отдыха (Зеленый театр)

Самая насыщенная программа ожидается в Зеленом театре:

  • музыкальный проект «Ритмы лета» (3, 10, 17, 24, 31 июля в 18:00),
  • концерт «Пусть всегда будет солнце» (4 июля в 18:00),
  • танцевальные вечера «Давайте потанцуем» (7, 21 июля в 18:00),
  • кинопоказы (5, 12, 19, 26 июля в 19:30),
  • концерт ко Дню семьи, любви и верности (8 июля в 18:00),
  • фестиваль корейской культуры «Поколение К» (11 июля в 12:00),
  • концерт группы «Балалайка-62» (12 июля в 17:00)
  • ретро-фестиваль «Сделано в СССР» (18 июля в 15:00).

Нижний городской сад

8 июля в 16:00 здесь пройдет мастер-класс, в 18:00 состоится праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности.

Архирейский двор Рязанского Кремля

Особые мероприятия состоятся 8 июля: в 17:00 торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность», в 18:00 Х Международный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны».

Все мероприятия бесплатные и открыты для посетителей. Возрастное ограничение 0+.

В программе возможны изменения.

Фото: администрация Рязани

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