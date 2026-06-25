В областной Думе обсудили развитие инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина»

В рамках «правительственного часа» в Рязанской областной Думе обсудили развитие инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина». Информацию депутатам представили министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев и генеральный директор АО «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» Павел Новицкий.

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) создан в Рязанской области для поддержки российских высокотехнологичных компаний. С момента открытия резидентами ИНТЦ стали более 150 предприятий. Для них предусмотрен ряд преференций: полное освобождение от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество, расположенного на территории центра, пониженные тарифы на оплату страховых взносов, возмещение таможенных платежей при ввозе товаров, льготные условия использования земельных участков.

В 2025 году регион получил из федерального бюджета 350 млн рублей на строительство бизнес-парка «Агни», который будет специализироваться на аэрокосмических системах и технологиях, радиотехнике, электронике, медицинском оборудовании. Андрей Ворфоломеев отметил, что на базе площадок ИНПЦ планируется создать комплексную инфраструктуру, необходимую для разработки, изготовления, настройки и испытания продукции.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин предложил активнее задействовать частных инвесторов в строительстве объектов:

«Важно не только увеличивать число резидентов, но и обеспечивать их быстрое развитие. Это позволит компаниям быстрее запускать производство, создавать новые рабочие места и увеличивать налоговые поступления в бюджет региона».

В обсуждении вопроса принял участие член технического совета ИНТЦ, сенатор РФ Игорь Мурог.

« «Аэрокосмическая долина» высоко оценивается на федеральном уровне. Это одна из 13 инновационных площадок страны, входящая в число лучших по динамике развития, – уточнил Игорь Мурог. – Взял на контроль работу по вопросам совершенствования правовых условий для резидентов».

По итогам «правительственного часа» профильным комитетом будет подготовлен проект постановления, который депутаты рассмотрят на заседании Думы.