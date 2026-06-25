Рязанские приставы выдворили из России 6 нарушителей миграционного законодательства в июне

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Рязанской области продолжают активную работу по исполнению постановлений о принудительном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.

По данным ведомства, с начала 2026 года рязанские приставы отправили за границу 37 иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. Основанием для выдворения во всех случаях стало нарушение миграционного законодательства — правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания и проживания.

Статистика по гражданству выдворенных:

29 человек — граждане Республики Узбекистан

4 человека — граждане Республики Таджикистан

2 человека — граждане Кыргызской Республики

1 человек — гражданин Украины

1 человек — гражданин Республики Куба

Только в июне 2026 года рязанскими судебными приставами было выдворено 6 иностранных граждан — 5 граждан Республики Узбекистан и 1 гражданка Республики Куба. Все они были доставлены до пунктов пропуска через Государственную границу РФ и официально переданы сотрудникам пограничной службы.