В Рязанской области 26 июня ожидается комфортная погода с небольшими дождями

В Рязанской области 26 июня синоптики регионального ЦГМС прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер ожидается северо-западный и северный. Ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, днем — 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +7…+12°С, днем воздух прогреется до +19…+24°С.
Такая погода благоприятна для прогулок и активного отдыха, однако жителям региона рекомендуется взять с собой зонты, так как местами возможны кратковременные осадки.