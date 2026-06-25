Более тысячи рязанцев выбрали роутеры шестого поколения от «Ростелекома»

В октябре прошлого года «Ростелеком» начал продажу роутеров шестого поколения Electra F30AX, произведенных московским предприятием «Электра». С этого момента новинку приобрели уже более тысячи абонентов провайдера из Рязанской области.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Новый роутер отличается целым рядом преимуществ, прежде всего, более высокой скоростью передачи данных и стабильностью соединения. Но, на мой взгляд, куда важнее то, что он поддерживает стандарт WPA3, благодаря чему пользователи могут быть уверены в безопасности передаваемых данных. Первая тысяча жителей Рязани и области уже оценила роутер шестого поколения, проголосовав за него рублем. Уверен, что и дальше спрос на устройство будет расти».

Маршрутизатор Electra F30AX оснащен чипсетом AX3000, который обеспечивает скорость передачи данных до 3 Гбит/с. Кроме того, устройство предоставляет доступ в Сеть для множества гаджетов одновременно, в отличие от устаревших моделей, где соединение происходит по очереди. Также Wi-Fi 6 лучше справляется с помехами даже в многоэтажных домах с большим количеством разных Wi-Fi-сетей.

Сергей Руденко, абонент «Ростелекома», г. Рязань:

«Я работаю удаленно, поэтому раньше сериалы, онлайн-игры, длительные видеозвонки были разрешены домочадцам только по вечерам. После установки роутера шестого поколения от “Ростелекома“ ситуация изменилась. Теперь семья не привязана к моему трудовому графику и может жить полноценной цифровой жизнью в любое время».