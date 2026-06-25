Мошенники заставили 13-летнего мальчика поджечь АЗС в Подольске

Сотрудники полиции задержали 13-летнего мальчика, подозреваемого в поджоге автозаправочной станции в Подольске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возгорание произошло днем на одной из подольских АЗС. В результате происшествия выгорела топливораздаточная колонка, однако обошлось без пострадавших.

Совместными усилиями ГУ МВД России по Московской области и сотрудников УМВД России по городскому округу Подольск была установлена личность предполагаемого злоумышленника — местного шестиклассника. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в территориальный отдел полиции.

В присутствии законных представителей школьник рассказал, что в одном из мессенджеров вступил в переписку с девушкой. В ходе общения несовершеннолетний отправил ей данные геолокации для предполагаемой встречи. После этого с ним на связь вышел мужчина. Незнакомец сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ, и угрозами заставил школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.

В МВД подчеркнули, что подобные схемы направлены на вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжких преступлений под психологическим давлением. Родителям и детям рекомендуется не выполнять никаких указаний, поступающих от незнакомых людей по телефону или в мессенджере, и незамедлительно сообщать о подобных случаях в полицию.