Назван средний размер образовательного кредита в Рязанской области

За первые пять месяцев 2026 года сумма выдач образовательных кредитов в Рязанской области выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысила 45 млн рублей. Средний чек таких займов в регионе составил 1,7 млн рублей.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Образовательный кредит — это финансовый инструмент, который даёт возможность талантливым и мотивированным ребятам получить образование независимо от финансового положения семьи. Рост числа выдач подтверждает: образование остаётся главным приоритетом для молодёжи, стремящейся не только получить знания, но и сформировать прочный фундамент для будущей карьеры».

Екатерина, студентка:

«Когда я узнала про образовательный кредит, поняла: это мой шанс. Я из обычной семьи, и платить за обучение сразу было бы тяжело. А здесь я получила буквально «билет в будущее». Это не кредит, а инвестиция в себя. Спасибо, что даёте нам, студентам, поверить в свои силы».