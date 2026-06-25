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Новости России

Минцифры обратилось в ФАС с жалобой на Apple из-за удаления приложений VK

Анастасия Мериакри
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Министерство цифрового развития РФ официально прокомментировало удаление приложений «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен» из магазина App Store. В ведомстве заявили, что считают это решение политически мотивированным, пишет ТАСС.

«Минцифры считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением. Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», — говорится в официальном заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что удаление российских приложений из App Store является проявлением недобросовестной конкуренции. Это связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими сервисами.

Особое возмущение Минцифры вызвало то, что Apple полностью проигнорировала социально значимые функции удаленных приложений. Эти сервисы используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Министерство цифрового развития обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на американскую корпорацию Apple. В ведомстве указали, что компания не выполняет ряд прямых требований российского законодательства.

«Компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах. Минцифры попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты», — отметили в министерстве.

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