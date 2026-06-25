В Рязани начался суд над бывшим заместителем председателя правительства Артемом Никитиным

В Рязани стартовал судебный процесс над бывшим заместителем председателя правительства Рязанской области Артемом Никитиным. Чиновник обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, Никитин, используя свое служебное положение, требовал от индивидуального предпринимателя вознаграждение в размере 10% от суммы контрактов. Экс-управленец, как посчитали следователи, брал процент за каждый подряд на проведение областных и городских мероприятий — форумов, праздников и фестивалей.

Коррупционная схема, по данным следствия, действовала в период с 2021 по 2025 год. Общая сумма полученных таким образом средств составила 17 миллионов 346 тысяч рублей.

Для легализации части денег была использована схема с фиктивной поставкой полиграфической продукции через фирму предпринимателя. Таким образом незаконно полученные средства выводились в легальное поле.

В ходе первого судебного заседания Артем Никитин заявил, что свою позицию относительно признания вины он выскажет позднее. При этом он отметил, что сумма якобы полученных им взяток не обоснована материалами дела.

Судебное разбирательство продолжается.