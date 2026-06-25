Общество

Покупатели квартир в ЖК «Ривер Парк» год не будут платить за содержание жилья

Реклама: ИП Ефимов Борис Павлович, ИНН 622807529268, erid: 2Vtzqvcw25P
Валерия Мединская
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Первый год в новом доме хочется посвятить тому, что действительно важно: обустройству пространства, покупке новой мебели и техники, тёплым семейным вечерам и знакомству с новым местом твоей жизни. Поэтому часть обязательных расходов, ложащихся на плечи владельцев квартир в ЖК «Ривер Парк», застройщик берёт на себя и объявляет о выгодной акции, которой может воспользоваться неограниченное число клиентов.

Условия акции, как принять участие

При покупке квартиры в «Ривер Парк» в период с 16 июня по 20 июля 2026 года застройщик «РП-СТРОЙ 57» возьмёт на себя оплату услуг по содержанию жилья в течение года.  Акция действует при любом способе оплаты, предусмотренном и согласованном застройщиком.

В течение года застройщик самостоятельно будет оплачивать клиенту стоимость услуги по содержанию жилого помещения и общего имущества многоквартирного дома в размере тарифа, установленного управляющей организацией. Отсчёт указанного периода начинается с даты подписания акта приёма-передачи квартиры участнику долевого строительства.

Оплата производится застройщиком непосредственно управляющей организации ежемесячно в течение 12 месяцев. Клиент-участник акции в праве запросить у застройщика подтверждающие документы.

Что оплатит застройщик

Застройщик обращает внимание, что акция распространяется исключительно на плату за содержание жилого помещения и общего имущества многоквартирного дома по установленному тарифу. Акция не распространяется на:

  • коммунальные услуги;
  • обращение с твёрдыми коммунальными отходами;
  • взносы на капитальный ремонт;
  • услуги ресурсоснабжающих организаций;
  • иные платежи и начисления, предусмотренные законодательством РФ и платёжными документами

Подробности участия в акции уточняйте в отделе продаж ЖК «Ривер Парк» или по телефону: 8 (800) 533-97-51

Ознакомиться с предложениями ЖК «Ривер Парк» и актуальными ценами на жильё можно на сайте компании.

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