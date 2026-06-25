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Общество

Рязанцы не могут оплатить ЖКУ из-за ограничений интернета

Анастасия Мериакри
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Рязанцы массово обращаются к губернатору Павлу Малкову с жалобами на перебои с мобильным интернетом. Особенно возмущены жители тем, что проблемы со связью возникают 25-го числа — в день передачи показаний счетчиков и оплаты коммунальных услуг.

«Что опять у нас с интернетом? Сегодня 25-е число, передача показаний, оплаты по всем счетам. Вы за нас это будете делать? Оставьте уже мобильный интернет в покое, займитесь более важными делами», — пишет один из жителей в обращении к губернатору.

Другая рязанка пожаловалась на невозможность оплатить ипотеку из-за отсутствия связи: «Интернета нет почти сутки. Белые списки почти не работают. Мне ипотеку платить через два дня. Где связь?».

В министерстве цифрового развития и информационных технологий Рязанской области объяснили ситуацию. По словам чиновников, операторы ограничивают услуги связи по требованию органов безопасности, которые принимают решения исходя из оперативной обстановки.

«»Белые списки» работают в штатном режиме. В случае, когда сервисы из «белого списка» не работают, операторы рекомендуют перезагрузить приложение или само устройство», — сообщили в минцифры.

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