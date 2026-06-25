В Рязани на улице Новосёлов начался капремонт трубопровода, жители трех улиц остались без горячей воды до конца июля

В Рязани стартовал капитальный ремонт участка трубопроводов, идущих от котельной по адресу улица Новосёлов, 53а. Подрядная организация заменит ветхий участок протяженностью 3706 метров. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

Трубопровод был введен в эксплуатацию еще в 1998 году. Несмотря на то, что часть магистрали уже проходила капитальный ремонт ранее, текущее состояние коммуникаций требует полной замены участка. После завершения работ новый трубопровод обеспечит бесперебойную подачу теплоносителя к объектам Октябрьского района, подключённым к данной котельной.

Для проведения масштабных работ будет произведено временное отключение горячего водоснабжения. Ограничение продлится с 25 июня до 31 июля.

Отключение коснется следующих домов:

улица Новосёловская: 51, 51к1, 51к2, 51к3, 53, 53к1, 53к2, 53к3, 55

улица Шереметьевская: 9, 9к1, 9к2

улица Васильевская: 16

Жителей близлежащих домов просят соблюдать осторожность и меры предосторожности вблизи зоны проведения работ.