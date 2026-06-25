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Происшествия

В суде по делу рязанских журналистов о вымогательстве представили новую аудиозапись

Анастасия Мериакри
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25 июня в Советском суде Рязани продолжили рассматривать материалы дела о вымогательстве, фигурантами которого являются трое журналистов — главный редактор издания «Вид сбоку» Константин Смирнов, экс-главный редактор «Новой газеты — Рязанский выпуск» Алексей Фролов и бывшая сотрудница одного из интернет-СМИ Наталья Смольянинова. Потерпевшим по делу проходит Алексей Роготовский, занимавший на тот момент пост главы регионального фонда капитального ремонта.

Напомним, что сторона обвинения полагает, будто журналисты систематически брали деньги у чиновника за так называемый «блок на негатив». В материалах дела фигурируют серьезные суммы: 300 тысяч рублей Смирнову единовременно, 1 200 000 рублей Фролову выплатами по 100 тысяч рублей ежемесячно, а также доля за посредничество Смольяниновой.

Ранее в суде уже были представлены ряд доказательств: видеозапись со Смирновым и Роготовским, на которой главному редактору передают «предметы, похожие на денежные купюры»; данные о встрече с Фроловым; запись встречи Роготовского и Смольяниновой, а также расшифровки разговоров всех троих фигурантов.

25 июня сторона обвинения представила суду еще одну аудиозапись, на которой зафиксирован разговор Роготовского и Смирнова. На записи чиновник уточняет у журналиста, не будет ли после «расчетов» выхода новых негативных материалов. Смирнов уверяет собеседника, что за ним подобных историй не водится: «Мы договорились — значит, договорились. Значит, больше не будет ничего».

Далее на записи следуют три реплики Роготовского: «Сейчас рассчитываемся», «Больше не пишете, гарантии дали», «Гадостью меня больше не будете парафинить». После каждой из этих фраз Смирнов трижды отвечает утвердительно: «Да».

После решения конкретного вопроса собеседники переходят на более общие темы. Роготовский интересуется, как вообще выглядит «технология» подобного заработка. Смирнов откровенничает, что используются «привязки» — реальные информационные поводы, например, коммунальная авария.

«Пришла Наташа, предложила как бы деньги так зарабатывать тоже, да? На коммерческой рекламе далеко не уедешь», — рассказывает Смирнов. При этом он оговаривается, что «из пальца высасывать» привязку не будет, но признает, что нехватки фактуры для подобных материалов у издания нет.

На данный момент Константин Смирнов содержится в СИЗО, Алексей Фролов и Наталья Смольянинова находятся под домашним арестом. Судебное разбирательство продолжается.

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