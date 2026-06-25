Землю накрыла магнитная буря уровня G1

Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле под воздействием корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, геомагнитное возмущение началось около полуночи и постепенно достигло уровня слабой бури.

«Наблюдается слабая магнитная буря уровня G1», — говорится в сообщении лаборатории.

Исследователи отмечают, что причиной явления стал ускоренный поток солнечного ветра, связанный с влиянием корональной дыры на поверхности Солнца. Такие структуры представляют собой области с открытой магнитной структурой, откуда в межпланетное пространство непрерывно истекает солнечное вещество.

По прогнозам ученых, текущие значения геомагнитной активности близки к пиковым и значительного усиления бури не ожидается. Это означает, что магнитное возмущение останется на уровне слабой интенсивности и не перерастет в более серьезные геомагнитные штормы.

Специалисты рекомендуют метеочувствительным людям следить за своим самочувствием и по возможности избегать в эти дни повышенных физических и эмоциональных нагрузок.