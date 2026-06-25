С 1 июля в Чучковском округе на месяц приостанавливают движение маршруток

В Чучковском округе с 1 июля на месяц приостанавливается движение семи маршрутных пассажирских автобусов. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Как пояснили в администрации округа, основная причина — уход водителей в плановый отпуск. Кроме того, по данным компании-перевозчика ООО «Патриот», обслуживающей местные линии, три машины будут поставлены на ремонт из-за серьёзных поломок и возникших проблем с запчастями.

С 24 июня были отменены маршруты в направлениях Чучково — Шеметова, Перцово-Церлево — Чучково и Мелехово-Перцово — Чучково. В настоящее время на транспорте ведутся необходимые ремонтные работы. Ожидается, что движение будет возобновлено по окончании отпускного сезона и после завершения ремонта техники.