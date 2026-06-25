В селах Касимовского округа благоустраивают дороги и общественные пространства

В Касимовском округе активно идет реализация инициатив территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Благодаря грантовой поддержке администрации округа сразу в нескольких населенных пунктах кипит работа по созданию комфортной среды. Об этом сообщил глава администрации Иван Бахилов.

В селе Торбаево ТОС «Доброе дело» приступил к реализации проекта «Нам нужна дорога». Эта инициатива решает локальные проблемы с дорожным покрытием, которые давно беспокоили жителей.

Продолжается и благоустройство спортивных объектов. ТОС «Кочемары» уже занимается подготовкой ограждения волейбольной площадки. В селе Токарево ТОС «Активист» воплощает в жизнь проект «Аллея добрых встреч» — здесь уже появились новые уютные лавочки и урны для отдыха.

Отдельно глава администрации отметил работу ТОС «Мечта» и ТОС «Соседи» из села Подлипки. На средства гранта 2026 года для детской площадки уже закуплены беседка и песочница.

«Отрадно видеть, как наша общая поддержка преобразует села, делая их более благоустроенными и комфортными для жизни. Спасибо активистам за неравнодушие и вклад в развитие родного округа! Вместе мы делаем наш округ лучше», — подчеркнул Иван Бахилов.