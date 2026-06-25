Культура и события

На фестивале ретро-автомобилей в «Марко Молл» покажут более 150 легендарных машин

Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2VtzqupeFtd
Анастасия Мериакри
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4 июля парковка ТРЦ «Марко Молл» соберет на ежегодный фестиваль ретро‑автомобилей «Машина времени» любителей истории техники. В этом году гостей ждёт масштабная экспозиция — более 150 уникальных машин из разных уголков России и ближнего зарубежья.

В программе — легендарные автомобили советской эпохи, винтажные модели из Европы и культовые американские авто. Экспозиция позволит проследить эволюцию автопрома: от лаконичных машин 1930–1940‑х годов с огромными круглыми фарами и вертикальной решеткой радиатора до ярких представителей 1950-х с характерными «плавниками» на задних крыльях. Среди экспонатов — знаковые модели, ставшие символами советской эпохи: «Победа», воплотившая послевоенный оптимизм, и знаменитый «горбатый» «Запорожец», открывший для многих семей эру личного автотранспорта.

Организатор фестиваля — клуб Retro Car Ryazan, объединяющий энтузиастов, коллекционеров и реставраторов. Клуб был основан в 2011 году небольшой группой единомышленников всего с двумя машинами — и с тех пор вырос в крупное сообщество, сохраняющее и восстанавливающее автомобильную историю разных поколений. Сегодня Retro Car Ryazan организует ежегодные ретро‑выставки, проводит благотворительные автомобильные ралли, а также встречи с другими клубами для обмена опытом.

Тринадцатый фестиваль «Машина времени» в «Марко Молл» — это и насыщенная программа: награждение участников в номинациях, традиционный ретро‑пикник, выступление кавер-группы «Неон» с любимыми шлягерами, возможность не просто рассмотреть легенды шоссе в деталях, но и запечатлеть автоэпоху, сфотографировавшись с экспонатами. А также заглянуть под капот, сравнить устройство моторов разных десятилетий, узнать, как работали карбюраторы и почему в старых машинах не было привычных сегодня электронных систем.

За каждым блестящим кузовом «Машины времени» — огромный труд реставраторов. Восстановление ретро‑автомобиля нередко длится годами: энтузиасты ищут запчасти по всему миру, заказывают копии утраченных элементов и подбирают аутентичные материалы — вплоть до точного оттенка кожзама и шрифта на приборной панели. И после сотен часов работы возвращают авто к жизни как маленькие фрагменты прошлого.

«Машина времени», 4 июля, начало в 12:00, парковка ТРЦ «Марко Молл» у входа № 2. Вход свободный.

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