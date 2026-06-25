В Касимовском округе полностью выплачены компенсации пострадавшим от атаки БПЛА

Все предусмотренные законодательством выплаты пострадавшим гражданам в результате атаки беспилотного летательного аппарата в рабочем поселке Гусь-Железный произведены в полном объеме. Об этом сообщил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

По словам главы округа, работа с обращениями граждан продолжается в штатном режиме. Все заявки обрабатываются в приоритетном порядке.

Иван Бахилов также обратился к жителям с предложением личной помощи в решении вопросов.

«Если у кого-то остались вопросы или недопонимания — жду в личных сообщениях, разберемся с каждым индивидуально», — написал глава администрации.

Ликвидация последствий инцидента в Гусь-Железном находится на постоянном контроле региональных и муниципальных властей.