В Рязани у 24-летнего мужчины изъяли немецкий пистолет времен Великой Отечественной войны

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области провели специальную операцию, в ходе которой у 24-летнего жителя Рязани был изъят боевой пистолет и патроны к нему.

Сотрудники УУР получили информацию о том, что молодой человек хранит дома оружие и боеприпасы. Для того чтобы исключить возможность скрыться, перепрятать оружие или избавиться от улик, к операции привлекли коллег из отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани.

В ходе обследования квартиры полицейские обнаружили в шкафу для одежды предмет, похожий на пистолет, и 6 патронов калибра 9 миллиметров. Экспертиза подтвердила, что у мужчины хранился пистолет «Вальтер» калибра 9 миллиметров, выпущенный в Германии в конце 1930-х годов, а также 6 патронов к нему. Оружие и боеприпасы были изъяты, а сам мужчина задержан.

По предварительной информации, пистолет «Вальтер» и патроны попали к 24-летнему рязанцу несколько лет назад от умершего родственника. Тот, в свою очередь, получил его от предка, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. Немецкое оружие было военным трофеем и передавалось в семье по наследству. Однако, как пояснили в полиции, хранение боевого пистолета и патронов запрещено законом независимо от исторической ценности.

Дознаватель полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.