В Рязани возбудили уголовное дело против директора завода, задолжавшего сотрудникам более 400 тысяч рублей

Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы.

По данным следствия, директор учреждения, осуществляющего деятельность по производству металлов, имея задолженность перед работниками и располагая финансовыми ресурсами для ее погашения, допустил полную невыплату заработной платы за период с декабря 2025 по май 2026 года. Общая сумма долга перед сотрудниками предприятия превысила 400 тысяч рублей.

По факту возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи детально исследуют финансово-хозяйственную деятельность учреждения, чтобы выяснить, на какие цели направлялись средства, предназначенные для выплаты заработной платы.

Ход и результаты расследования находятся на контроле в следственном управлении. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.