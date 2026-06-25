Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ объявил о старте съемок комедии «Универ. 17 лет спустя»

Анастасия Мериакри
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Телеканал ТНТ совместно с компанией Norm Production объявил о старте съемок комедийного сериала «Универ. 17 лет спустя» (16+). Проект станет уже четвертой частью продолжения легендарной франшизы после успешных сезонов «10 лет спустя», «13 лет спустя» и «15 лет спустя». Сериал создается по заказу 1-2-3 Production и будет состоять из 12 серий по 45 минут.

Любимые герои вселенной вновь вернутся на экраны, но теперь их ждут далеко не студенческие проблемы. Персонажи повзрослели и столкнулись с серьезными семейными кризисами и новыми обязанностями.

Варя и Майкл наконец переезжают в собственный дом, но трагический случай с пациентом Вари ломает планы. Психолог идет в группу поддержки и оказывается втянута в секту. Майклу предстоит спасти жену и параллельно решать конфликты с Зуевым, который стал председателем поселка.

Антон и Марина решаются на ЭКО, что заставляет Антона полностью пересмотреть свой образ жизни. Ситуацию осложняет роман Полины с преподавателем Альбертом и конфликт Антона с депутатом, который угрожает закрыть его бар и оказывается бывшим возлюбленным Марины.

Семью Вали и Маши ждет тяжелое испытание: после несчастного случая Валя теряет зрение. Пока семья учится жить в новых обстоятельствах, врач, помогающий им, начинает проявлять симпатию к Маше.

Кристина после неудач в личной жизни уходит в бизнес и воспитание сына, но внезапно встречает сразу двух мужчин. А у Аллы и Кузи начинается борьба за роли в семье и за бизнес после рождения сына Макара.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов отметил, что «Универ» — уникальная франшиза, которая остается востребованной почти два десятилетия. По его словам, новый сезон предложит зрителям более взрослые и многослойные истории, сохраняя фирменную интонацию проекта.

Режиссер Сэм Литовчин пообещал, что в отличие от предыдущих частей, в новом сезоне сюжетные линии героев будут тесно переплетены, и персонажи будут решать совместные проблемы.

Актеры также интригуют зрителей. Виталий Гогунский признался, что был в шоке от сценария и с нетерпением переворачивал страницы, чтобы узнать судьбу Кузи. Мария Кожевникова отметила, что ее героиня Алла стала не только бизнесвумен, но и мамой, и пообещала фанатам интересный сюрприз, подготовленный вместе со сценаристами. Анна Хилькевич добавила, что отношения Маши и Вали пройдут серьезную проверку на прочность, и зрителей ждет очень эмоциональная история.

В ролях: Стас Ярушин, Мария Кожевникова, Виталий Гогунский, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Настасья Самбурская, Александр Мартынов и другие звезды франшизы.

Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ

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