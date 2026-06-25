Apple удалила приложения «VK Видео», «VK Музыка» и «Дзен» из App Store

Приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен» стали недоступны для скачивания в магазине приложений App Store.

При попытке перейти на страницы удаленных программ платформа выдает сообщение «ничего не найдено». При этом основное приложение VK по-прежнему доступно для скачивания и установки на устройства Apple.

В компании VK подтвердили данную информацию для РИА Новости. Представители экосистемы пояснили, что Apple удалила приложения из App Store, и теперь они недоступны как для скачивания, так и для обновления на устройствах iPhone и iPad.

При этом в VK успокоили пользователей: все приложения, которые были ранее установлены на смартфонах, продолжат работать в штатном режиме. Однако без возможности обновления их функционал со временем может быть ограничен.

Причины, по которым Apple приняла решение удалить российские сервисы из своего магазина, официально не раскрываются.