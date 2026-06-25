Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена новых звездных пар реалити «Большой куш 2»

Анастасия Мериакри
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Телеканал ТНТ продолжает интриговать зрителей и раскрыл имена еще двух звездных пар, которые примут участие в азартном реалити-шоу «Большой куш 2» (16+). К круговороту чемоданов в Таиланде присоединятся певица Глюкоза со своей дочерью Ray, а также скандальная Екатерина Гордон в паре со Светланой Сильваши — супругой известного пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Напомним, что по правилам игры каждая пара в начале проекта получает одинаковый на вид чемодан. Внутри одного из них спрятаны 10 миллионов рублей, в другом — карта вылета, а остальные оказываются «пустышками», наполненными обычными белыми бумажками. Задача участников — выбрать правильный чемодан и остаться в игре. В поисках заветной суммы звезд ждут невероятные интриги, хитрые повороты сюжета, подставы и сложные стратегии.

Для Глюкозы, Кати Гордон и певицы Ray это не первое реалити в карьере, а вот для Светланы Сильваши «Большой куш» станет дебютом на телевизионных экранах в таком формате.

Участницы уже поделились первыми впечатлениями от проекта. Екатерина Гордон призналась, что в новой игре решила изменить свою тактику по сравнению с предыдущими шоу.

«В «Выжить в Стамбуле» я категорически отказывалась вступать в непонятные коалиции, кого-то упрашивать, чтобы меня не выгоняли. А в этой игре я решила поиграть и не выпендриваться. Этот проект однозначно сложнее, поскольку он соткан из интриг и договорняков. Я в этом впервые, потому что в реальной жизни я просто не общаюсь с теми, кто мне не нравится. Для меня этот челлендж очень серьезный, и это вызов», — рассказала Екатерина Гордон.

Глюкоза, в свою очередь, отметила теплую атмосферу среди участников, несмотря на азартный формат шоу.

«В этой игре к нам очень хорошо отнеслись все участники. Ray их просто обаяла: они почти все начали вязать, так как моя дочь увлекается вязанием. Она купила им нитки, спицы. Несмотря на формат, со всеми участниками у нас очень теплые отношения. А вот хитрить, врать и строить заговоры у нас получалось плохо. Это не совсем наше», — поделилась певица.

Ранее ТНТ уже раскрыл имена еще одной пары участников — свои силы в дерзкой игре попробуют актеры нашумевшего фильма «Твоё сердце будет разбито» (16+) Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова.

Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ

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