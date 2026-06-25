Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж 22 июня возросло до 6 человек

Поисково-спасательные работы на месте ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня официально завершены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, под завалами было обнаружено тело последнего пропавшего без вести человека без признаков жизни. Таким образом, общее число погибших достигло шести.

Губернатор также уточнил общую статистику пострадавших. На данный момент известно о 68 пострадавших в результате удара. До сих пор медицинская помощь оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу, которые проходят лечение в четырех больницах региона. Остальным пострадавшим, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализация не потребовалась — им была оказана вся необходимая помощь, после чего они были направлены на амбулаторное лечение.

В Воронежской области уже начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Параллельно формируются списки серьезно пострадавших, которые также получат финансовую поддержку от региональных властей.

Александр Гусев отдельно поблагодарил жителей Воронежа за выдержку и сознательность.