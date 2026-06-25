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Новости России

Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж 22 июня возросло до 6 человек

Анастасия Мериакри
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Поисково-спасательные работы на месте ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня официально завершены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, под завалами было обнаружено тело последнего пропавшего без вести человека без признаков жизни. Таким образом, общее число погибших достигло шести.

Губернатор также уточнил общую статистику пострадавших. На данный момент известно о 68 пострадавших в результате удара. До сих пор медицинская помощь оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу, которые проходят лечение в четырех больницах региона. Остальным пострадавшим, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализация не потребовалась — им была оказана вся необходимая помощь, после чего они были направлены на амбулаторное лечение.

В Воронежской области уже начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Параллельно формируются списки серьезно пострадавших, которые также получат финансовую поддержку от региональных властей.

Александр Гусев отдельно поблагодарил жителей Воронежа за выдержку и сознательность.

«Сегодня хочу сказать спасибо самим воронежцам, не растерявшимся в сложной ситуации и проследовавшим в укрытия, а также всем нашим службам, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС. Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан», — отметил губернатор.

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