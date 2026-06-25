Рязанские онкологи спасли пациента с тремя независимыми злокачественными опухолями

Команда врачей Рязанского онкологического диспансера столкнулась с редким клиническим случаем и успешно вылечила пациента, у которого за несколько лет развились три независимые первичные злокачественные опухоли — гортани, пищевода и желудка.

Для борьбы с первыми двумя диагнозами — раком гортани и раком пищевода — медики выбрали радикальную лучевую терапию. Этот подход позволил эффективно воздействовать на опухоли, стабилизировать процесс и избежать масштабных хирургических вмешательств. Благодаря такой тактике лечения врачи смогли сохранить функции органов и качество жизни пациента.

Когда при плановом обследовании у пациента был обнаружен рак желудка на ранней стадии, консилиум врачей принял решение о проведении органосохраняющей операции — резекции. Специалисты подчеркнули, что такое вмешательство по своей радикальности не уступает более объёмным операциям, но позволяет частично сохранить функции желудка и значительно ускорить восстановление пациента после лечения.

Успешное завершение курса лечения стало возможным благодаря слаженной работе команды онкологического диспансера и современному оборудованию, которым оснащено медицинское учреждение.