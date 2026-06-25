В поселке Сараи 16-летний подросток на мопеде столкнулся с автомобилем Hyundai

24 июня, примерно в 12:20, в рабочем поселке Сараи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. 16-летний местный житель, управляя мопедом «Альфа», совершил столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением 20-летнего жителя Сараевского района.

В результате аварии несовершеннолетний водитель мототранспорта получил травмы и обратился за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек получили травмы различных степеней тяжести. Еще 32 ДТП были зарегистрированы с причинением материального ущерба автовладельцам.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают активную работу по обеспечению безопасности на дорогах. За сутки инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 24 878 нарушений ПДД. Среди них — 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще 5 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования по законному требованию сотрудников полиции.

Особое внимание инспекторы уделяют двухколесному транспорту: за сутки выявлено более 20 нарушений со стороны водителей мототранспорта.