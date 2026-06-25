В Рязани пройдет масштабный фестиваль «День молодежки — 2026»

27 июня в Нижнем городском саду (у здания Рязанской филармонии) развернется главное молодежное событие региона — праздник, приуроченный ко Дню молодежи. Организатором выступает «Росмолодежь», а специальным гостем мероприятия станет Ульяна Мамушкина.
Площадки фестиваля начнут свою работу с 12:00. Гостей ждет насыщенная программа, охватывающая самые разные сферы интересов. Центральным событием станет фестиваль уличных культур и спорта «Голос улиц», который в этом году получил статус регионального отборочного этапа премии «КАРДО». Организаторы приглашают всех желающих не только стать зрителями, но и принять участие в соревнованиях.
Помимо спортивной составляющей, для посетителей будут открыты несколько тематических зон:
· «Выпускной Первых» и специальное пространство «Движения Первых»;
· интерактивная экспозиция, посвященная истории и достижениям рязанской молодежи;
· маркет локальных брендов «Создано молодыми», где можно будет приобрести продукцию от начинающих предпринимателей;
· обширная территория мастер-классов — от театрального искусства и туризма до рукоделия и боевых искусств;
· гастрозона с разнообразным меню для гостей праздника.
Завершится фестиваль вечерней программой на открытом воздухе с живым музыкальным сопровождением.
Организаторы отмечают, что вход на все активности свободный. Дополнительную информацию о расписании и конкурсах можно найти в официальной группе молодежного комитета.
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