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Новости России

Массовые вбросы с призывами уезжать зафиксировали в Крыму

Анастасия Мериакри
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В разнообразных чатах Крыма зафиксирована волна фейковых сообщений с призывами к жителям полуострова покинуть регион. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, содержание провокационных сообщений довольно примитивное — пользователям рассказывают о том, что чиновники якобы уже вывезли свои семьи, и остальным тоже нужно срочно уезжать. Однако Крючков подчеркнул, что подобные попытки посеять панику не имеют шансов на успех.

«Крымчане прекрасно все понимают, проходил такие истории с четырнадцатого года. Энергетическая, водная, транспортная… каких блокад только не было!» — отметил советник главы республики.

Олег Крючков призвал жителей Крыма доверять исключительно официальным источникам информации и не поддаваться на провокации. Он также обратился к крымчанам с конкретной просьбой: если в домовых или иных чатах появляются сообщения от подозрительных лиц с типичными псевдонимами вроде «дочь офицера», «брат солдата с передовой» или «жена силовика», такие сообщения нужно немедленно удалять, а их авторов — блокировать.

Подобные аккаунты, как правило, создаются специально для распространения панических настроений и дестабилизации обстановки.

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